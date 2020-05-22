Опрос: Около четверти американцев не планирует принимать вакцину против коронавируса

PanARMENIAN.Net - Около 25% американцев не заинтересованы в приеме вакцины против коронавируса. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Reuters совместно с социологической службой Ipsos.

При этом чуть больше половины респондентов выразили тревогу в связи с тем, что вакцина разрабатывается в «спешке и рекордными темпами». Более 40% опрошенных считают, что вакцина опаснее самой болезни. Большинство респондентов, принявших участие в опросе (4428 совершеннолетних граждан США), проведенном в период с 13 по 19 мая, заявили, что на них окажет сильное влияние руководство Управления по контролю за продуктами и лекарствами США или результаты широкомасштабных научных исследований, показывающих, что вакцина на самом деле безопасна и не наносит вред здоровью.

Около 36% респондентов заявили, что они были бы готовы принять вакцину, если бы президент США Дональд Трамп сказал, что она безопасна для здоровья и не будет иметь побочных эффектов.

Респондентов смущает то обстоятельство, что лавина дезинформации о якобы уже созданных вакцинах стала очень распространенной в социальных сетях во время пандемии.

В целом менее двух третей респондентов заявили, что они «очень» или «в некоторой степени» заинтересованы в вакцине.

Исследования по разработке вакцины в США идут ускоренными темпами, однако, по оценке экспертов, по меньшей мере 70% американцев все-таки смогут получить иммунитет от коронавируса через вакцину. Трамп пообещал произвести вакцину к концу 2020 года, хотя на ее разработку, тестирование на безопасность и, наконец, само производство, как правило, уходит от 10 месяцев. Многие эксперты считают, что полностью протестированная, одобренная правительствами стран вакцина будет доступна как в США, так и в мире, только к середине 2021 года.

В настоящее время в мире разрабатывается более 100 вакцин против коронавируса, в том числе некоторые из них уже проходят клинические испытания на людях. Американская биотехнологическая компания Moderna, основанная Нубаром Афеяном, объявила о потенциально многообещающих предварительных результатах у восьми человек, зараженных коронавирусом, которые принимают участие в испытаниях разрабатываемого препарата от коронавируса.