Билл Гейтс посоветовал 5 книг на лето

PanARMENIAN.Net - Так, известный меценат и книголюб в очередной раз посоветовал 5 книг на лето 2020 года.

«Выбор» (The Choice) - Эдит Ева Эгер

«Частично эта книга является мемуарами, а частично - руководством по принятию травматического опыта. Эгер было всего шестнадцать, когда ее вместе с семьей отправили в Освенцим. Пережив этот невероятный ужас, она переехала в США и стала терапевтом. Этот уникальный опыт дал ей удивительную проницательность. Я думаю, что многие люди сегодня найдут утешение в ее предложениях о том, как справляться с трудными ситуациями», - считает Гейтс.

«Облачный атлас» (Cloud Atlas) - Дэвид Митчелл

«Это тот роман, который вы будете еще долго обсуждать после прочтения. Его сюжет немного сложно объяснить, потому что он содержит шесть взаимосвязанных историй, которые происходят в разные периоды времени. Одну из этих линий я особенно полюбил: она рассказывает об американском докторе, работающим на парусном корабле в южной части Тихого океана в середине 19 века. И если вы в настроении для того, чтобы прочитать убедительный рассказ о лучших и худших человеческих качествах, то эта книга поглотит вас, как и меня», - написал миллиардер.

«Поездка длиной в жизнь» (The Ride of a Lifetime) - Роберт Айгер

«Эта одна из лучших книг сегмента бизнес-литературы, которые я читал за последние несколько лет. Айгер проделывает потрясающую работу, объясняя, какого это - быть генеральным директором огромной компании. Если вы ищете деловые идеи или просто интересное чтение, то я думаю, что вам понравятся истории Айгера о жизнь Disney в один из самых важных для компании периодов», - отметил Гейтс.

«Великий грипп» (The Great Influenza) - Джон М. Барри

«Сейчас мы переживаем беспрецедентное время. Но если вы ищете историческое сравнение, то пандемия гриппа 1918 года настолько близка, насколько только можно представить. Барри расскажет вам практически обо всем, что нужно знать об одной из самых смертоносных вспышек в истории человечества. Несмотря на то, что 1918 год сильно отличался от сегодняшнего дня, эта книга является хорошим напоминанием о том, что мы все еще сталкиваемся с некоторыми такими же проблемами», - написал бизнесмен.

«Хорошая экономика для трудных времен» (Good Economics for Hard Times) - Абхиджит Банерджи и Эстер Дюфло

«Супруги Абхиджит Банерджи и Эстер Дюфло - лауреаты премии по экономике памяти Альфреда Нобеля 2019 года. Они являются одними из самых умных экономистов нашего времени. К счастью для нас с вами, они также очень хорошо рассказывают об экономике простым языком. Их новая книга посвящена неравенству и политическим разногласиям», - рассказал Гейтс.

Кроме того, он посоветовал еще несколько интересных книг, среди которых: «Медитация и осознанность: 10 минут в день, которые приведут ваши мысли в порядок» Энди Паддикомба, «Эйнштейн гуляет по Луне: Наука и искусство запоминания» Джошуа Фоера, «Марсианина» Энди Вейер и «Джентльмен в Москве» Амора Тоулза.

Гейтс также посоветовал посмотреть некоторые сериалы. Среди них: документальный сериал Netflix о гриппе «Пандемия: Как предотвратить распространение», сериалы «Миллион мелочей», «Это мы» и «Озарк», которые он смотрит со своей женой, мини-сериал BBC «Я, Клавдий».