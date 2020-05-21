СМИ: У Рамзана Кадырова возможен коронавирус
21 мая 2020 - 19:34 AMT
PanARMENIAN.Net - У главы Чечни Рамзана Кадырова заподозрили коронавирус, пишет сообщает Baza.
По данным издания, на первые симптомы Кадыров начал жаловаться несколько дней назад. Сначала предполагалось, что это ОРВИ, но когда его состояние стало ухудшаться, его доставили на лечение в Москву.
«Судя по медицинским данным, у Рамзана Ахматовича уже диагностировано поражение легких. Правда, пока диагноз Covid-19 поставлен ему под подозрением», - пишет издание.
О том, что у Кадырова подозревают коронавирус, также сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в московских медицинских кругах. По словам собеседника издания, глава Чечни находится под наблюдением врачей.
Ранее коронавирус был диагностирован у премьер-министра РФ Михаила Мишустина, министра культуры РФ Ольги Любимовой, главы Минстроя Владимира Якушева и его зама Дмитрия Волкова, а также пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
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