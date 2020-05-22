В Армении за сутки выявлено 322 случая Covid-19, 293 человека выздоровели

В Армении за сутки выявлено 322 случая Covid-19, 293 человека выздоровели
22 мая 2020 - 11:02 AMT

PanARMENIAN.Net - В Армении 22 мая, по состоянию на 11:00, выявлено 322 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Минздрава РА.

Таким образом, число случаев заболевания в стране достигло 5928, из которых активных кейсов - 2952. Еще 293 пациента вылечились, общее число выздоровевших составляет 2874.

От последствий вируса за сутки умерли 4 пациента, еще 1 - по другим причинам. Всего летальных исходов 74 - от коронавируса, еще 28 - от других заболеваний.

За все время проведено около 48 тысяч тестов.

С 18 мая в стране начал действовать общественный транспорт, открылись все кафе и рестораны, торговые центры и спортзалы.

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