США выходят из Договора об открытом небе: Обвиняют РФ в его нарушении
22 мая 2020 - 11:07 AMT
PanARMENIAN.Net - США приняли решение выйти из Договора об открытом небе, обвинив Россию в неоднократном нарушении его условий. Об этом сообщил глава Государственного департамента Майк Помпео.
Договор, объединяющий 35 государств, позволяет совершать обзорные полеты самолетам, не несущим оружия, над территориями стран-участниц.
В своем заявлении Помпео перечисляет множество примеров нарушения Россией условий договора. В частности, он утверждает, что российская армия использовала пролеты над территорией США для наведения своего высокоточного оружия на стратегически важные американские и европейские объекты, пишет BBC.
«Вместо того, чтобы использовать Договор об открытом небе как механизм для укрепления доверия и уверенности при соблюдении открытости в военных вопросах, Россия таким образом превратила соглашение в инструмент запугивания и угроз, сделала его продолжением своих вооружений», - сказано в заявлении Помпео.
Глава Госдепа уточняет, что 22 мая США передадут всем сторонам официальное уведомление о выходе из договора и через шесть месяцев больше не будут связаны его условиями. «Вместе с тем, мы можем пересмотреть свое решение о выходе в том случае, если Россия вернется к полному соблюдению договора», - отмечает Помпео.
В МИД России сообщили, что если США действительно выйдут из договора, это станет прискорбным шагом. Российский МИД настаивает на том, что Россия никогда не нарушала условия этого договора, и подчеркивает, что Москва сожалеет о таком шаге со стороны Вашингтона.
Договор по открытому небу был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств-членов ОБСЕ.
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