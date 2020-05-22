В Арцахе выявлено еще 4 случая коронавируса

PanARMENIAN.Net - В Республике Арцах (Нагорно-Карабахской Республике) выявлено 4 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил Информационный штаб Арцаха.

Отмечается, что из 44 тестов коронавирус подтвердился в четырех случаях. Это граждане из того же очага заражения Шаумянского района, они контактировали с ранее зараженными.

Таким образом, коронавирус в Арцахе подтвержден у 33 граждан. Состояние их здоровья, согласно врачам, оценивается как удовлетворительное.

В Арцахе 8 пациентов вылечились, изолированы 69 граждан. Проведены 669 тестов, случаев смерти нет.