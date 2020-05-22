В Арцахе выявлено еще 4 случая коронавируса
22 мая 2020 - 12:43 AMT
PanARMENIAN.Net - В Республике Арцах (Нагорно-Карабахской Республике) выявлено 4 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил Информационный штаб Арцаха.
Отмечается, что из 44 тестов коронавирус подтвердился в четырех случаях. Это граждане из того же очага заражения Шаумянского района, они контактировали с ранее зараженными.
Таким образом, коронавирус в Арцахе подтвержден у 33 граждан. Состояние их здоровья, согласно врачам, оценивается как удовлетворительное.
В Арцахе 8 пациентов вылечились, изолированы 69 граждан. Проведены 669 тестов, случаев смерти нет.
Самое значимое
Решение вступит в силу 15 апреля
Пока неизвестно, в какой из двух стран он был инфицирован
Исключение будет сделано для лиц, зарегистрированных в Арцахе
Первая партия ампул с вакциной была направлена для испытания на людях
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