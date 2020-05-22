В Грузии за сутки зафиксировали всего 2 случая Covid-19

В Грузии за сутки зафиксировали всего 2 случая Covid-19
22 мая 2020 - 12:55 AMT

PanARMENIAN.Net - За сутки в Грузии выявили всего 2 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщается на сайте StopCov.ge.

Общее число подтвержденных случаев в стране достигло 723.

Число выздоровевших пациентов выросло на 10 и достигло 495. Активных пациентов осталось 216, еще 12 человек скончались.

В карантине находятся 3259 человек, под наблюдением врачей – 323.

Режим чрезвычайного положения и комендантский час, введенные в Грузии из-за коронавируса, будут отменены 22 мая, но некоторые ограничения останутся.

Первый случай заболевания Covid-19 в Грузии был выявлен 26 февраля.

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