В Грузии за сутки зафиксировали всего 2 случая Covid-19
22 мая 2020 - 12:55 AMT
PanARMENIAN.Net - За сутки в Грузии выявили всего 2 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщается на сайте StopCov.ge.
Общее число подтвержденных случаев в стране достигло 723.
Число выздоровевших пациентов выросло на 10 и достигло 495. Активных пациентов осталось 216, еще 12 человек скончались.
В карантине находятся 3259 человек, под наблюдением врачей – 323.
Режим чрезвычайного положения и комендантский час, введенные в Грузии из-за коронавируса, будут отменены 22 мая, но некоторые ограничения останутся.
Первый случай заболевания Covid-19 в Грузии был выявлен 26 февраля.
Самое значимое
Врач, делавший канцлеру 20 марта прививку от пневмококковой инфекции, заболел
Глава ВОЗ доктор Тедрос Гебреисус еще раз напомнил, как важно во время распространения инфекции держать руки в чистоте
У него зафиксировали ремиссию в течение 30 месяцев, вирус исчез из его крови
Заразившимся является россиянин, прилетевший из Ирана
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
50% сотрудников Facebook переведут на постоянную работу из дома Цукерберг заявил, что около 40% сотрудников Facebook уже изъявили желание работать из дома
Коронавирус в регионе: Грузия справляется лучше всех, в Иране вылечились более 100,000 человек Россия занимает второе место в мире по числу зараженных, уступая лишь США
В России за сутки от коронавируса скончалось рекордное число человек Выздоровело за сутки 7144 человека
В Арцахе выявлено еще 4 случая коронавируса Таким образом, коронавирус подтвержден у 33 граждан