В России за сутки от коронавируса скончалось рекордное число человек
22 мая 2020 - 15:00 AMT
PanARMENIAN.Net - В России за последние сутки выявлено 8894 заболевших коронавирусной инфекцией в 84 регионах. Общее число заразившихся коронавирусом выросло до 326,448 человек.
Выздоровело за сутки 7144 человека. Умерли за сутки 150 инфицированных, это рекордный для России показатель, пишут «Ведомости».
Общее число вылечившихся выросло до 99,825 жителей России, а умерших от коронавируса – до 3249 человек, по официальной статистике.
В Москве с начала эпидемии заразились коронавирусом 158,207 человек, выздоровели 43,582 из них, умерло 1867 инфицированных.
Всего в мире зафиксировано более 5.1 млн случаев коронавируса, по данным американского Университета Джонса Хопкинса. Около 2 млн человек уже выздоровело, а умерло более 333,000 инфицированных.
Photo. Ria Novosti
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