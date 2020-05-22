В России за сутки от коронавируса скончалось рекордное число человек

В России за сутки от коронавируса скончалось рекордное число человек
22 мая 2020 - 15:00 AMT

PanARMENIAN.Net - В России за последние сутки выявлено 8894 заболевших коронавирусной инфекцией в 84 регионах. Общее число заразившихся коронавирусом выросло до 326,448 человек.

Выздоровело за сутки 7144 человека. Умерли за сутки 150 инфицированных, это рекордный для России показатель, пишут «Ведомости».

Общее число вылечившихся выросло до 99,825 жителей России, а умерших от коронавируса – до 3249 человек, по официальной статистике.

В Москве с начала эпидемии заразились коронавирусом 158,207 человек, выздоровели 43,582 из них, умерло 1867 инфицированных.

Всего в мире зафиксировано более 5.1 млн случаев коронавируса, по данным американского Университета Джонса Хопкинса. Около 2 млн человек уже выздоровело, а умерло более 333,000 инфицированных.

Photo. Ria Novosti
 Самое значимое
Меркель ушла на домашний карантинМеркель ушла на домашний карантин
Врач, делавший канцлеру 20 марта прививку от пневмококковой инфекции, заболел
Инструкция ВОЗ: Как правильно мыть рукиИнструкция ВОЗ: Как правильно мыть руки
Глава ВОЗ доктор Тедрос Гебреисус еще раз напомнил, как важно во время распространения инфекции держать руки в чистоте
Второй пациент в истории полностью излечился от ВИЧВторой пациент в истории полностью излечился от ВИЧ
У него зафиксировали ремиссию в течение 30 месяцев, вирус исчез из его крови
В Азербайджане подтвердился первый случай коронавирусаВ Азербайджане подтвердился первый случай коронавируса
Заразившимся является россиянин, прилетевший из Ирана
Partner news
 Статьи
Конспировирус

COVID-19 и бум теорий заговора по всему миру

 Самое читаемое в разделе
Ученые: Вспышки коронавируса могут повторяться на протяжении двух лет
Президент Казахстана снял старшую дочь Назарбаева с поста спикера сената
В РФ установлен новый суточный рекорд по числу случаев коронавируса - почти 8000
Первая страна в Европе объявила об окончании эпидемии коронавируса
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
50% сотрудников Facebook переведут на постоянную работу из дома Цукерберг заявил, что около 40% сотрудников Facebook уже изъявили желание работать из дома
Коронавирус в регионе: Грузия справляется лучше всех, в Иране вылечились более 100,000 человек Россия занимает второе место в мире по числу зараженных, уступая лишь США
В Грузии за сутки зафиксировали всего 2 случая Covid-19 Общее число подтвержденных случаев в стране достигло 723
В Арцахе выявлено еще 4 случая коронавируса Таким образом, коронавирус подтвержден у 33 граждан