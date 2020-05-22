Американские миллиардеры за время пандемии стали еще богаче

PanARMENIAN.Net - Миллиардеры США приумножили свое состояние на 15% в течение двух месяцев пандемии коронавируса. Об этом говорится в исследовании аналитических групп Americans for Tax Fairness и Institute for Policy Studies. За период с 18 марта по 19 мая оно выросло суммарно на $434 млрд, достигнув $3.382 трлн.

Около 20% от общего прироста состояния обеспечили пять богатейших людей США - глава Amazon Джефф Безос, один из основателей Microsoft Билл Гейтс, создатель Facebook Марк Цукерберг, глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт и сооснователь Oracle Ларри Эллисон. В частности, состояние Безоса увеличилось на $34.6 млрд, показав рост на 30.6%, Гейтса - на $8 млрд (прирост 8.2%), а Цукерберга - на $25.3 млрд (плюс 46.2%), пишет Deutsche Welle.

Из миллиардеров, входящих в топ-30 США, в процентном соотношении наибольший рост состояния за два месяца показали владелец сети магазинов для дома Menards Джон Менар-младший (рост 62.8%) и предприниматель Илон Маск (рост 48%).

В исследовании указывается также на увеличение числа миллиардеров за два месяца: если в марте их было 614, то в мае - 630.

В апреле США оказались на втором месте в мире после Китая по количеству новых миллиардеров после экономического кризиса 2009 года. За это время общее количество миллиардеров в стране увеличилось на 210 человек, в их числе 61 ИТ-миллиардер.