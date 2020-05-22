В РФ определили правила работы авиакомпаний после снятия ограничений: Пассажиры будут сидеть рядом

PanARMENIAN.Net - Росавиация опубликовала методические указания по работе аэропортов и авиакомпаний при поэтапном снятии ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Все ограничения снимут в три этапа.

Однако в представленных методических указаниях нет требования рассаживать пассажиров в самолетах так, чтобы между ними была дистанция, пишет Meduza.

Так, в рамках первого этапа у пассажиров и экипажей самолетов измеряют температуру тела тепловизорами (если она выше 37 градусов, в аэропорт не пустят). Персонал аэропортов, пассажиры и экипажи соблюдают дистанцию.

Кафе, рестораны и магазины в аэропортах работают только навынос. Проводится усиленный контроль за самолетами и людьми, которые прибыли из других стран. Пассажиры садятся в самолет, соблюдая дистанцию. Во время полета нужно использовать маски и перчатки. Пилоты управляют самолетами без них, но дезинфицируют руки. На длительных рейсах бортпроводники и пассажиры меняют перчатки и маски каждые три часа.

Передвижения по салону самолета ограничены. Режим «пристегните ремни» действует во время всего полета. Можно сходить в туалет. Бортпроводники контролируют очередь в туалет, пассажиры должны соблюдать дистанцию.

Питание на борту предоставляется либо в герметичной упаковке, либо должно разогреваться на борту. Пассажиры могут пронести на борт еду, напитки, детское питание только в герметичной, запечатанной упаковке.

В рамках второго этапа сохраняются ограничения, действовавшие на первом этапе, кроме требования держать ремни пристегнутыми на протяжении всего полета.

В рамках третьего этапа: кафе, рестораны и магазины в аэропортах работают как обычно. Отменяется бесконтактная термометрия пассажиров при входе в аэропорт и при посадке на борт (но не членов экипажей).

Отменяется усиленный контроль за самолетами и людьми, прибывшими из других стран. Пассажиры садятся на борт по обычной схеме без ограничений. Режим «пристегните ремни» действует как обычно. Нет ограничений на посещение туалета. Питание на борту организовано по обычной схеме.

Пассажиры носят маски и перчатки во время всего полета, только если на борту есть пассажир с повышенной температурой и симптомами инфекционного заболевания.

Ранее в мае Роспотребнадзор рекомендовал продавать не больше половины мест на рейсы, против чего выступили авиакомпании, которые посчитали, что это приведет к росту цен на билеты. В Росавиации сообщили, что представленные правила работы аэропортов и авиакомпаний согласованы с Роспотребнадзором.