Коронавирус в регионе: Грузия справляется лучше всех, в Иране вылечились более 100,000 человек

PanARMENIAN.Net - Число инфицированных коронавирусом в Грузии за последнии сутки увеличилось всего на 2 человека до 723, сообщается на специальном сайте по мониторингу заболевания. Это лучший результат по региону. Страна уверенно справляется с эпидемией.

Число выздоровевших пациентов выросло на 10 и достигло 495. Активных пациентов осталось всего 216, еще 12 человек скончались. Режим чрезвычайного положения и комендантский час, введенные в Грузии из-за коронавируса, отменили 22 мая, но некоторые ограничения останутся.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Иране превысило 130 тысяч, сообщил официальный представитель минздрава Киануш Джаханпур. Из них более 102 тысяч зараженных уже выздоровели. Скончались 7300 человек.

В России за последние сутки выявлено 8894 заболевших коронавирусной инфекцией в 84 регионах. Общее число заразившихся коронавирусом выросло до 326,448 человек. Выздоровело за сутки 7144 человека. Умерли за сутки 150 инфицированных, это рекордный для России показатель. Общее число вылечившихся выросло до 99,825 жителей России, а умерших от коронавируса – до 3249 человек, по официальной статистике. Страна занимает второе место в мире по числу зараженных, уступая лишь США.

Число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Турции за последние 24 часа увеличилось на 961, и еще 27 человек погибли. Общее число подтвержденных случаев заболевания составило 153,548, сообщил министр здравоохранения Фахреттин Коджа. Общее число поправившихся составило достигло 115 тысяч, умерли за все время более 4000 человек.

В Азербайджане за все время выявлен 3749 больной коронавирусом, от инфекции погибли 44 человека. Продолжается лечение 1365 активных больных. Выздоровели 2340 человек. Сообщается, что в стране протестированы 252,496 человек.

В Армении, по состоянию на 22 мая, выявлено 5928 случаев коронавируса, из которых активных кейсов - 2952. За все время 2874 человека выздоровели. От последствий вируса умерли 74 человека, еще 28 зараженных скончались по иным причинам. С 18 мая в стране начал действовать общественный транспорт, открылись все кафе и рестораны, торговые центры и спортзалы.