50% сотрудников Facebook переведут на постоянную работу из дома

PanARMENIAN.Net - Facebook начал нанимать сотрудников из расчета, что те будут работать из дома и после окончания пандемии коронавируса. Об этом заявил генеральный директор компании Марк Цукерберг.

В течение 10 лет компания планирует сформировать штат сотрудников, в котором до 50% будут работать удаленно, пишут «Ведомости».

Цукерберг заявил в интервью The Verge, что около 40% сотрудников Facebook уже изъявили желание работать из дома.

На первых этапах компания будет нанимать на удаленную работу только людей из городов США, в которых нет офисов Facebook, преимущественно на вакансии старших инженеров. Новым сотрудникам будут предлагать работу из дома после разрешения руководителя команды. Действующие сотрудники Facebook смогут работать в удаленном формате после окончания пандемии, но только если у них будут высокие показатели качества работы.

Facebook не планирует массово возвращать своих сотрудников в офисы в течение 2020 года, такой же режим на период распространения коронавируса ввели Google и Microsoft. Twitter первой из крупных технологических компаний США объявила, что предоставит сотрудникам возможность работать из дома и после окончания пандемии.