50% сотрудников Facebook переведут на постоянную работу из дома
22 мая 2020 - 15:43 AMT
PanARMENIAN.Net - Facebook начал нанимать сотрудников из расчета, что те будут работать из дома и после окончания пандемии коронавируса. Об этом заявил генеральный директор компании Марк Цукерберг.
В течение 10 лет компания планирует сформировать штат сотрудников, в котором до 50% будут работать удаленно, пишут «Ведомости».
Цукерберг заявил в интервью The Verge, что около 40% сотрудников Facebook уже изъявили желание работать из дома.
На первых этапах компания будет нанимать на удаленную работу только людей из городов США, в которых нет офисов Facebook, преимущественно на вакансии старших инженеров. Новым сотрудникам будут предлагать работу из дома после разрешения руководителя команды. Действующие сотрудники Facebook смогут работать в удаленном формате после окончания пандемии, но только если у них будут высокие показатели качества работы.
Facebook не планирует массово возвращать своих сотрудников в офисы в течение 2020 года, такой же режим на период распространения коронавируса ввели Google и Microsoft. Twitter первой из крупных технологических компаний США объявила, что предоставит сотрудникам возможность работать из дома и после окончания пандемии.
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