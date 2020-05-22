Туристов в Грузию будут пускать с «паспортом Covid-19» и из «зеленых» стран

PanARMENIAN.Net - Грузия будет принимать иностранных туристов с 1 июля в первую очередь из стран с низким уровнем распространения коронавируса и только в соответствии с международными рекомендациями и в рамках предписаний грузинского Минздрава. Об этом заявил 22 мая на брифинге директор Национального центра контроля за заболеваниями Амиран Гамкрелидзе.

«В первую очередь мы будем принимать туристов из так называемых зеленых стран и зеленых транспортных коридоров, в которых уровень инфицирования населения Covid-19 относительно низкий. Иностранным туристам будут с нашей стороны предъявлены некоторые требования, касающиеся въезда в Грузию и их передвижения по стране», - сказал Гамкрелидзе, пишет «Интерфакс».

Он заявил, что в Грузии с тревогой следят за ситуацией распространения Covid-19 в соседних странах - России, Турции, Азербайджане и Армении.

Он отметил, что требования к туристам будут вполне выполнимыми. В первую очередь это касается документов, подтверждающих отрицательный тест на коронавирус.

«Наверное, для туристов будет введен так называемый паспорт Covid-19, который подтвердит прохождение проверки на коронавирусную инфекцию лабораторным тестом в течение последних 72 часов», - сказал Гамкрелидзе.

Ранее сообщалось, что Грузия планирует открыть внутренний туризм 15 июня.

По данным грузинского Минздрава на 22 мая, за минувшие сутки коронавирус выявили у двоих человек, общее число подтвержденных случаев заражения в стране достигло 723. Выздоровели 495, скончались от коронавирусной инфекции 12 человек.