Путин: Осенью возможна вторая волна коронавируса

PanARMENIAN.Net - Президент России Владимир Путин не исключил, что осенью может случиться вторая волна эпидемии коронавируса. По его словам, вирус может начать активно распространятся с октября по ноябрь. Президент на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в России призвал Минздрав быть готовым к этому.

Снимая ограничения, введенные из-за коронавирусной инфекции, следует задуматься над тем, что говорят специалисты, отметил Путин. Он поручил подготовить рекомендации по преодолению последствий пандемии, в том числе в экономике, и по дальнейшей борьбе с коронавирусом, пишут «Ведомости».

В свою очередь руководитель Роспотребнадзора Анна Попова напомнила, что Россия вышла на плато. Согласно данным мониторинга, ситуация с распространением коронавируса стабилизировалась, наметилась «четкая тенденция к снижению», уточнила она. При этом Попова отметила необходимость соблюдения всех мер, ранее введенных для борьбы с инфекцией. По ее словам, медицинская система страны выдержала испытание коронавирусом.

Согласно данным оперативного штаба, всего в России было зарегистрировано 326,448 случаев заражения коронавирусом, из них 159,207 случаев приходится на Москву. За последние сутки прирост составил 8894 случая. За весь период зафиксировано 3249 летальных случаев, 99,825 человек выздоровели.