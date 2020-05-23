Высшее образование в Арцахе станет бесплатным
23 мая 2020 - 11:46 AMT
PanARMENIAN.Net - С 1 сентября высшее образование в Республике Арцах (Нагорно-Карабахской Республике) станет бесплатным. Об этом заявил президент НКР Араик Арутюнян. Он поздравил выпускников с окончанием школы.
«В то же время требования государства к качеству образования будут жесткими. Следовательно, желание учиться и постоянно совершенствоваться пусть никогда вас не покидает», - отметил президент.
Он добавил, что пандемия, с которой столкнулся мир, к сожалению, в этом году лишила всех возможности празднично организовать «Последний звонок».
Аруютнян отметил, что какую бы специальность выпускники не выбрали в жизни, всегда нужно помнить, что в своей сфере они должны быть лидерами.
Инаугурация Арутюняна состоялась 21 мая.
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