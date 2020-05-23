Коронавирус в Армении: Зафиксировано рекордное число новых случаев и смертей
23 мая 2020 - 11:12 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении 23 мая, по состоянию на 11:00, выявлено 374 новых случая заражения коронавирусом, это рекордный суточный прирост для страны. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Минздрава РА.
Таким образом, число случаев заболевания в стране достигло 6302, из которых активных кейсов - 3257. Еще 62 пациента вылечились, общее число выздоровевших составляет 2936.
От последствий вируса за сутки умерли 3 пациента, еще 4 - по другим причинам. Всего летальных исходов 77 - от коронавируса, еще 32 - от других заболеваний. 7 смертей за сутки - тоже рекордный показатель для Армении.
За все время проведено более 49 тысяч тестов.
С 18 мая в стране начал действовать общественный транспорт, открылись все кафе и рестораны, торговые центры и спортзалы.
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