В Азербайджане продлят режим карантина

PanARMENIAN.Net - Карантинный режим в Азербайджане будет продлен и после 31 мая. Об этом заявил председатель правления Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями Рамин Байрамлы.

«Статистические данные по заражению Covid-19 не дают нам основания отменять карантинный режим. После 31 мая он будет продлен», - сообщил Байрамлы, пишет Haqqin.az.

Он отметил, что на этой неделе зафиксирован 581 случай заражения, 384 человек вылечились.

«На прошлой неделе 755 человек заразились коронавирусом, 365 человек выздоровели. На прошлой неделе умерли 7 человек, на этой неделе тоже 7. Но неделя еще не закончилась», - сказал Байрамлы.

В Азербайджане выявлено 3855 случаев заражения коронавирусом, из которых выздоровели 2399 человек, 46 - скончались.