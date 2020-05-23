Азербайджан предпринял попытку диверсии: ВС Арцаха не понесли потерь

PanARMENIAN.Net - ВС Азербайджана 22 мая предприняли попытку диверсионного проникновения в направлении оборонительного участка одной из воинских частей Армии обороны Республики Арцах. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Арцаха.

Отмечается, что передовые подразделения Армии обороны вовремя засекли продвижение азербайджанских спецназовцев и, нанеся потери, отбросили противника на исходные позиции.

«Во время завязавшейся перестрелки Армия обороны никаких потерь не понесла», - говорится в сообщении.

Минобороны Арцаха призвало азербайджанскую сторону воздержаться от бесперспективной стратегии искусственного обострения ситуации.

«В противном случае вся ответственность за создавшуюся на передовой напряженность ляжет на азербайджанскую сторону», - отметили в ведомстве.

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян 19 мая провел видеоконференцию с сопредседателями Минской группы ОБСЕ Игорем Поповым (Россия), Стефаном Висконти (Франция), Эндрю Шофером (США), а также личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспршиком.

Собеседники обсудили перспективы осуществления визитов сопредседателей в регион и проведения встреч на уровне министров после снятия ограничений, введенных в связи с распространением эпидемии коронавируса.