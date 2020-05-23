Johnson & Johnson прекратит производство детской присыпки на основе талька в США и Канаде

Johnson & Johnson прекратит производство детской присыпки на основе талька в США и Канаде
23 мая 2020 - 16:48 AMT

PanARMENIAN.Net - Американская компания Johnson & Johnson сообщила, что прекратит производство в США и Канаде детской присыпки на основе талька, которая стала поводом для многочисленных судебных исков к производителю.

«Компания решила окончательно прекратить производство приблизительно 100 наименований продукции, включая детскую присыпку Johnson's Baby на основе талька. Это решение будет действовать только в США и Канаде», - говорится в заявлении компании, пишет РИА Новости.

Компания отметила, что спрос на детскую присыпку Johnson's Baby в Северной Америке снижается в значительной степени из-за изменений в привычках потребителей, а также «подпитывается дезинформацией относительно безопасности продукта и постоянными исковыми разбирательствами».

«Johnson & Johnson остается твердо уверенной в безопасности детской присыпки Johnson's Baby на основе талька. Десятилетия научных исследований медицинских экспертов во всем мире подтверждают безопасность нашего продукта», - добавили в компании.

По состоянию на март в суды США поступили иски к компании Johnson & Johnson от порядка 19.4 тысячи истцов. Истцы утверждают, что присыпка данного производителя вызывает рак яичников, а также мезотелиому - достаточно редкую разновидность рака, которая обычно вызывается под воздействием асбеста.

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