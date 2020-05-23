В Грузии за сутки выявили 5 новых случаев заражения коронавирусом

В Грузии за сутки выявили 5 новых случаев заражения коронавирусом
23 мая 2020 - 15:15 AMT

PanARMENIAN.Net - За минувшие сутки в Грузии выявили 5 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщается на сайте StopCov.ge.

Общее число подтвержденных случаев в стране достигло 728.

Число выздоровевших пациентов выросло на 14 и достигло 509. Активных пациентов осталось 207, еще 12 человек скончались.

В карантине находятся 3511 человек, под наблюдением врачей – 243.

Режим чрезвычайного положения и комендантский час, введенные в Грузии из-за коронавируса, отменены 22 мая, но некоторые ограничения остались.

Первый случай заболевания Covid-19 в Грузии был выявлен 26 февраля.

 Самое значимое
Меркель ушла на домашний карантинМеркель ушла на домашний карантин
Врач, делавший канцлеру 20 марта прививку от пневмококковой инфекции, заболел
Инструкция ВОЗ: Как правильно мыть рукиИнструкция ВОЗ: Как правильно мыть руки
Глава ВОЗ доктор Тедрос Гебреисус еще раз напомнил, как важно во время распространения инфекции держать руки в чистоте
Второй пациент в истории полностью излечился от ВИЧВторой пациент в истории полностью излечился от ВИЧ
У него зафиксировали ремиссию в течение 30 месяцев, вирус исчез из его крови
В Азербайджане подтвердился первый случай коронавирусаВ Азербайджане подтвердился первый случай коронавируса
Заразившимся является россиянин, прилетевший из Ирана
Partner news
 Статьи
Конспировирус

COVID-19 и бум теорий заговора по всему миру

 Самое читаемое в разделе
Ученые: Вспышки коронавируса могут повторяться на протяжении двух лет
Президент Казахстана снял старшую дочь Назарбаева с поста спикера сената
В РФ установлен новый суточный рекорд по числу случаев коронавируса - почти 8000
Первая страна в Европе объявила об окончании эпидемии коронавируса
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
В Армении 96-летний мужчина вылечился от коронавируса У Степаняна был подтвержден коронавирус, и он не страдал другими заболеваниями
Минобороны Арцаха: Мы продолжаем осуществлять полноценный контроль на передовой За неделю ВС Азербайджана произвели в направлении армянских позиций около 3000 выстрелов
Заявление главы Минздрава Армении вызвало раздраженную реакцию в Тбилиси Глава NCDC Грузии сомневается в том, что Торосян действительно мог сделать такое заявление
В Китае за сутки не выявили ни одного случая активного заражения коронавирусом В то же время зарегистрировано 28 бессимптомных больных