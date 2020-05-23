В Грузии за сутки выявили 5 новых случаев заражения коронавирусом
23 мая 2020 - 15:15 AMT
PanARMENIAN.Net - За минувшие сутки в Грузии выявили 5 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщается на сайте StopCov.ge.
Общее число подтвержденных случаев в стране достигло 728.
Число выздоровевших пациентов выросло на 14 и достигло 509. Активных пациентов осталось 207, еще 12 человек скончались.
В карантине находятся 3511 человек, под наблюдением врачей – 243.
Режим чрезвычайного положения и комендантский час, введенные в Грузии из-за коронавируса, отменены 22 мая, но некоторые ограничения остались.
Первый случай заболевания Covid-19 в Грузии был выявлен 26 февраля.
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Заразившимся является россиянин, прилетевший из Ирана
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