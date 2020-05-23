В Грузии за сутки выявили 5 новых случаев заражения коронавирусом

PanARMENIAN.Net - За минувшие сутки в Грузии выявили 5 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщается на сайте StopCov.ge.

Общее число подтвержденных случаев в стране достигло 728.

Число выздоровевших пациентов выросло на 14 и достигло 509. Активных пациентов осталось 207, еще 12 человек скончались.

В карантине находятся 3511 человек, под наблюдением врачей – 243.

Режим чрезвычайного положения и комендантский час, введенные в Грузии из-за коронавируса, отменены 22 мая, но некоторые ограничения остались.

Первый случай заболевания Covid-19 в Грузии был выявлен 26 февраля.