Минобороны Арцаха: Мы продолжаем осуществлять полноценный контроль на передовой
23 мая 2020 - 15:47 AMT
PanARMENIAN.Net - В период с 17 по 23 мая на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня более 180 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики).
За указанный период ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций около 3000 выстрелов.
«Кроме указанных выше нарушений режима прекращения огня, 22 мая азербайджанские военнослужащие предприняли попытку диверсионного проникновения в направлении оборонительного участка одной из воинских частей Армии обороны Арцаха. Передовые подразделения АО своевременно заметили продвижение азербайджанских спецназовцев, противник, неся потери, был отброшен на исходные позиции. В результате перестрелки АО НКР потерь не понесла», - говорится в сообщении.
Передовые подразделения Армии обороны НКР продолжают осуществлять полноценный контроль на передовой и предпринимать необходимые шаги для организации надежной обороны боевых позиций.
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