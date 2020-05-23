Минобороны Арцаха: Мы продолжаем осуществлять полноценный контроль на передовой

PanARMENIAN.Net - В период с 17 по 23 мая на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня более 180 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики).

За указанный период ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций около 3000 выстрелов.

«Кроме указанных выше нарушений режима прекращения огня, 22 мая азербайджанские военнослужащие предприняли попытку диверсионного проникновения в направлении оборонительного участка одной из воинских частей Армии обороны Арцаха. Передовые подразделения АО своевременно заметили продвижение азербайджанских спецназовцев, противник, неся потери, был отброшен на исходные позиции. В результате перестрелки АО НКР потерь не понесла», - говорится в сообщении.

Передовые подразделения Армии обороны НКР продолжают осуществлять полноценный контроль на передовой и предпринимать необходимые шаги для организации надежной обороны боевых позиций.