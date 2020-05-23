В РФ выявлено более 9000 новых случаев коронавируса
23 мая 2020 - 15:31 AMT
PanARMENIAN.Net - За последние сутки в России выявлено 9434 заболевших коронавирусом в 84 регионах. Общее число инфицированных выросло до 335,882. При этом у 42% новых пациентов заболевание протекало без симптомов и было обнаружено только путем тестирования.
Больше всего новых случаев коронавируса в Москве, там за сутки число больных выросло на 3190. Умерли за сутки 139 человек, из них 67 в Москве. За весь период эпидемии в России от коронавируса скончались 3388 пациентов, пишут «Ведомости».
Всего в стране выздоровели 107,936 пациентов с коронавирусом.
Во всем мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, выявлено более 5.2 млн заболевших коронавирусом. Свыше 338,000 человек умерли. Россия с учетом новых больных занимает третье место в мире по заболеваемости. На первом месте США, где количество инфицированных уже превысило 1.6 млн. На втором месте Бразилия, где коронавирусом заболели почти 331,000 человек.
Photo. TASS
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