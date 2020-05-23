В Армении 96-летний мужчина вылечился от коронавируса

В Армении 96-летний мужчина вылечился от коронавируса
23 мая 2020 - 17:13 AMT

PanARMENIAN.Net - 96-летний Сережа Степанян 23 мая выписался из Медицинского центра «Сурб Григор Лусаворич» в Ереване. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь медцентра Цовинар Хачатрян.

У Степаняна был подтвержден коронавирус, и он не страдал другими заболеваниями.

«Благодарен, что вы помогли мне выздороветь, мне 96 лет, но врачи сказали, что сердце у меня как у 20-летнего. Мне повезло, я самостоятельно ухожу домой. Пусть все будут здоровы, осторожны и внимательны, потому что взрослым сложно попадать в больницу», – сказал во время выписки из больницы 96-летний пациент.

В Армении число случаев коронавируса 23 мая достигло 6302, из которых активных кейсов - 3257. Выздоровели 2936 человек, скончались - 77, еще 32 пациента с коронавирусом умерли по иным причинам.

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