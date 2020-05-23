Британская компания проводит рабочие встречи в игре Red Dead Redemption 2 вместо Zoom
23 мая 2020 - 17:15 AMT
PanARMENIAN.Net - Иллюстратор из Лондона Вив Шварц и ее коллеги используют для деловых встреч видеоигру Red Dead Redemption 2 (RDR) в качестве альтернативы Zoom.
Шварц с коллегами используют мультиплеерную часть RDR. «Zoom - отстой, мы проводим собрания в Red Dead Redemption. Приятно сидеть у костра и обсуждать проекты, когда в ночи воют волки», - объяснила иллюстратор, пишет Incrussia.
По ее словам, от постоянных встреч в Zoom команда только раздражалась, поэтому было решено сменить обстановку. «Нам приходилось иметь дело со всеми этими Zoom и Skype, электронными письмами и телефонными звонками, и мы просто чувствовали себя все хуже и хуже. Minecraft почти подошел, но люди, как правило, просто уходили и начинали копать или сбрасывать гравий на стол для встреч, поэтому выбор самой нелепой игры оказался удачным», - рассказала Шварц.
Позже, по ее словам, стало понятно, что встречаться в игре не так смешно, как кажется вначале. Шварц объяснила, что ковбои у костра выглядят так, словно находятся на собрании: почесывают носы, хмурятся и время от времени жестикулируют. Когда нужно прочитать документ, персонаж Вивьен открывает в игре каталог оружия RDR и имитирует чтение.
Иллюстратор надеется, что разработчик игры Rockstar узнает, что RDR используют таким способом, и создаст специальные «бизнес-серверы».
Ранее несколько тысяч личных видеозвонков, сделанных по Zoom, были опубликованы на YouTube и Vimeo. В сети оказались записи сеансов психотерапии, школьные уроки, консультации с врачами и совещания компаний малого бизнеса, на которых обсуждалась финансовая отчетность.
Как записи звонков оказались в интернете, а сами видео были записаны с помощью программного обеспечения Zoom и сохранены в отдельном онлайн-хранилище без пароля, люди, переговоры которых были преданы огласке, не знают. Zoom присваивает видеоконференциям открытые идентификаторы (PMI) и не шифрует подключение – путем онлайн-поиска можно найти большое количество записей: эксперты, опрошенные изданием, обнаружили таким образом более 15 000 записей.
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