В Армении зафиксировано 359 новых случаев Covid-19

В Армении зафиксировано 359 новых случаев Covid-19
24 мая 2020 - 11:12 AMT

PanARMENIAN.Net - В Армении утром 24 мая было выявлено 359 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Минздрава РА.

Таким образом, общее число случаев заболевания в стране достигло 6661, из которых активных кейсов - 3483. Еще 128 пациентов вылечились, общее число выздоровевших составляет 3064.

От последствий вируса за сутки умерли 4 пациента, еще один - по другим причинам. Всего летальных исходов от вируса 81, еще 33 больных скончались от других заболеваний.

За все время проведено более 50 тысяч тестов.

С 18 мая в стране начал действовать общественный транспорт, открылись все кафе и рестораны, торговые центры и спортзалы.

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