В Армении осталось всего около 30 реанимационных коек для пациентов с Covid-19

PanARMENIAN.Net - В Армении из 186 реанимационных коек, доступных для лечения больных с коронавирусной инфекцией, 154 в настоящее время уже заняты, свободны только 32 койки. Об этом заявил министр здравоохранения республики Арсен Торосян.

Он добавил, что на данный момент состояние 230 пациентов оценивается как тяжелое, еще 52 - как крайне тяжелое.

По состоянию на 24 мая, число инфицированных в Армении увеличилось до 6661, скончался 81 человек.