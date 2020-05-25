В Армении осталось всего около 30 реанимационных коек для пациентов с Covid-19
25 мая 2020 - 10:53 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении из 186 реанимационных коек, доступных для лечения больных с коронавирусной инфекцией, 154 в настоящее время уже заняты, свободны только 32 койки. Об этом заявил министр здравоохранения республики Арсен Торосян.
Он добавил, что на данный момент состояние 230 пациентов оценивается как тяжелое, еще 52 - как крайне тяжелое.
По состоянию на 24 мая, число инфицированных в Армении увеличилось до 6661, скончался 81 человек.
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