В Армении осталось всего около 30 реанимационных коек для пациентов с Covid-19

В Армении осталось всего около 30 реанимационных коек для пациентов с Covid-19
25 мая 2020 - 10:53 AMT

PanARMENIAN.Net - В Армении из 186 реанимационных коек, доступных для лечения больных с коронавирусной инфекцией, 154 в настоящее время уже заняты, свободны только 32 койки. Об этом заявил министр здравоохранения республики Арсен Торосян.

Он добавил, что на данный момент состояние 230 пациентов оценивается как тяжелое, еще 52 - как крайне тяжелое.

По состоянию на 24 мая, число инфицированных в Армении увеличилось до 6661, скончался 81 человек.

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