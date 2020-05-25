Ученые: Лекарства от малярии повышают риск смерти от коронавируса

Ученые: Лекарства от малярии повышают риск смерти от коронавируса
25 мая 2020 - 10:46 AMT

PanARMENIAN.Net - Пациенты, зараженные коронавирусом нового типа SARS-CoV-2, для лечения которых используются средства против малярии хлорохин и гидроксихлорохин, подвержены повышенному риску умереть от вызываемой вирусом болезни Covid-19. Таковы результаты масштабного медицинского исследования, опубликованного в медицинском журнале The Lancet.

По словам руководителя исследования, доктора Мандипа Мера из Объединенного бостонского медицинского центра, вышеназванные препараты не только не приносят пользы при лечении больных с коронавирусом, но и могут причинить вред, пишет Deutsche Welle.

В исследовании приняли участие 96,000 пациентов в 671 больнице на шести континентах. Они были разделены на четыре группы. Первая группа принимала для лечения Covid-19 препарат гидроксихлорохин, вторая - хлорохин, третья - один из этих двух медикаментов в сочетании с антибиотиками. Последняя группа не принимала при лечении от коронавируса ни одно из этих лекарств.

В итоге смертность среди пациентов, не принимавших ни хлорохина, ни гидроксихлорохина, составила 9%. Среди больных, которых лечили от коронавируса хлорохином, этот показатель составил 16.4%. Среди принимавших гидроксихлорохин - 18%. Что касается пациентов, совмещавших прием лекарств от малярии с антибиотиками, то смертность больных Covid-19, принимавших антибиотик в сочетании с хлорохином, составила 22.8%, а смертность инфицированных коронавирусом, которых лечили антибиотиком и гидроксихлорохином, достигла 23.8%.

Таким образом, у пациентов с коронавирусом, принимавших во время лечения противомалярийные препараты, риск умереть подчас был на 45% выше, чем у прочих больных, резюмируют авторы исследования.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что он принимает гидроксихлорохин для профилактики заражения коронавирусом. В этой связи он нарушал предписания Минздрава США.

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