Коронавирус в Армении: Установлен новый рекорд по числу зараженных и смертей

PanARMENIAN.Net - В Армении 25 мая, по состоянию на 11:00, выявлено 452 новых случая заражения коронавирусом, это рекордный суточный прирост для страны. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Минздрава РА.

Таким образом, число случаев заболевания в стране достигло 7113, из которых активных кейсов - 3842. Еще 81 пациент вылечился, общее число выздоровевших составляет 3145.

От последствий вируса за сутки умерли 6 пациентов, еще 6 - по другим причинам. Всего летальных исходов 87 - от коронавируса, еще 39 - от других заболеваний. 12 смертей за сутки - тоже рекордный показатель для Армении.

За все время проведено более 51.5 тысяч тестов.

С 18 мая в стране начал действовать общественный транспорт, открылись все кафе и рестораны, торговые центры и спортзалы.

Министр здравоохранения республики Арсен Торосян ранее заявил, что из выделенных для больных Covid-19 186 реанимационных коек свободны лишь 32.