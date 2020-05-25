В Грузии осталось менее 200 активных больных Covid-19

PanARMENIAN.Net - За последние сутки в Грузии зафиксирован всего один новый случай инфицирования коронавирусом. Об этом сообщается на сайте StopCov.ge.

Общее число подтвержденных случаев в стране достигло 731. Число выздоровевших пациентов выросло до 526. Активных пациентов осталось 193, еще 12 человек скончались.

В карантине находятся 3076 человек, под наблюдением врачей – 300.

Режим чрезвычайного положения и комендантский час, введенные в Грузии из-за коронавируса, отменены 22 мая, но некоторые ограничения остались.

Первый случай заболевания Covid-19 в Грузии был выявлен 26 февраля.