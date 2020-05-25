В Арцахе выявлен еще один случай коронавируса

PanARMENIAN.Net - В Республике Арцах (Нагорно-Карабахской Республике) коронавирус подтвержден у еще одного человека. Об этом сообщает информационный штаб Арцаха.

Сообщается, что инфицированный – из Шаумяновского района, круга контактировавших с лицом, у которого ранее был подтвержден коронавирус.

Гражданин живет один, а до подтверждения коронавируса находился в самоизоляции.

Таким образом, в Арцахе подтверждено 34 случая коронавируса.

Вылечились еще 3 гражданина. Общее число выздоровевших пациентов достигло 13, не зафиксировано ни одного летального исхода.

72 пациента продолжают оставаться в изоляции. Проведено 725 тестов.