Utair начнет рассылать пассажирам тесты на Covid-19 перед вылетом
25 мая 2020 - 15:05 AMT
PanARMENIAN.Net - Российский авиаперевозчик Utair начнет присылать пассажирам тесты на коронавирус. Об этом рассказал представитель компании Игорь Дубин.
В корпоративном блоге авиакомпании говорится, что пассажирам будут доставлять тесты на дом. «Уже сейчас на вылете в Грозный мы совместно с представителями республики проверяем у пассажиров справки об отсутствии вируса - таково требование правительства республики. Возможно, эта мера также будет расширяться», - добавил Дубин, пишет Inc.
Ранее президент РФ Владимир Путин сказал турбизнесу готовиться к долгому закрытию границ и развивать внутренний туризм. Президент отметил, что пока трудно сказать, когда именно россияне смогут путешествовать за границу. Это зависит не только от ситуации внутри страны, но и от решений других государств. Число случаев коронавируса в РФ превысило 353 тысячи.
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