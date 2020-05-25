Utair начнет рассылать пассажирам тесты на Covid-19 перед вылетом

Utair начнет рассылать пассажирам тесты на Covid-19 перед вылетом
25 мая 2020 - 15:05 AMT

PanARMENIAN.Net - Российский авиаперевозчик Utair начнет присылать пассажирам тесты на коронавирус. Об этом рассказал представитель компании Игорь Дубин.

В корпоративном блоге авиакомпании говорится, что пассажирам будут доставлять тесты на дом. «Уже сейчас на вылете в Грозный мы совместно с представителями республики проверяем у пассажиров справки об отсутствии вируса - таково требование правительства республики. Возможно, эта мера также будет расширяться», - добавил Дубин, пишет Inc.

Ранее президент РФ Владимир Путин сказал турбизнесу готовиться к долгому закрытию границ и развивать внутренний туризм. Президент отметил, что пока трудно сказать, когда именно россияне смогут путешествовать за границу. Это зависит не только от ситуации внутри страны, но и от решений других государств. Число случаев коронавируса в РФ превысило 353 тысячи.

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