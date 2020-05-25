В Армении экономическая активность в апреле снизилась на 17.2%

PanARMENIAN.Net - Показатель экономической активности Армении в январе-апреле 2020 года зарегистрировал спад на 1.7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом сообщает Национальный статистический комитет республики.

Отмечается, что в апреле по сравнению с мартом показатель сократился на 13.5%, а по сравнению с апрелем 2019 года – на 17.2%.

С января по апрель объем производства промышленной продукции увеличился на 4.2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. В апреле объем сократился на 8.2% по сравнению с предыдущим месяцем, а по сравнению с апрелем 2019 года – на 8.6%.

Спад оборота внутренней торговли за январь-апрель 2020 года составил 8.6%, при этом по сравнению с предыдущим месяцем в апреле показатель сократился на 29.4%, а по сравнению с апрелем 2019 года – на 33.1%.

Рост ВВП Армении в первом квартале 2020 года составил 3.8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Евразийский банк развития ожидает в 2020 году снижение армянской экономики на 1.7%. Согласно докладу World Economic Outlook, представленному Международным валютным фондом (МВФ), в 2020 году в Армении будет зарегистрирован экономический спад на 1.5%.