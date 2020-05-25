В Ереване выделили еще 102 больничные койки для пациентов с Covid-19
25 мая 2020 - 19:49 AMT
PanARMENIAN.Net - В Ереване 25 мая сдан в эксплуатацию новый корпус инфекционного филиала медцентра «Сурб Аствацамайр». Об этом сообщил пресс-секретарь МЦ Геворк Дерцян.
По его словам, благодаря новому корпусу число коек в больнице увеличится на со 147-и до 249-и. Таким образом, для больных коронавирусом выделили еще 102 койки.
В Армении из 186 реанимационных коек, доступных для лечения больных с коронавирусной инфекцией, 154 в настоящее время уже заняты, свободны только 32 койки. 24 мая состояние 230 пациентов оценивалось как тяжелое, еще 52 - как крайне тяжелое. Всего в Армении коронавирус выявлен у 7113 человек, из которых активных кейсов - 3842.
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