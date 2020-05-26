ЕСПЧ 26 мая вынесет постановление по делу Рамиля Сафарова

ЕСПЧ 26 мая вынесет постановление по делу Рамиля Сафарова
26 мая 2020 - 12:45 AMT

PanARMENIAN.Net - Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 26 мая вынесет постановление по делу о действиях властей Венгрии и Азербайджана в связи с освобождением и помилованием азербайджанского офицера Рамиля Сафарова, зарубившего в 2004 году в Будапеште спящего армянского офицера Гургена Маргаряна.

Данное решение может стать важным прецедентом в международном праве с далеко идущими последствиями, пишет The Guardian.

Правопреемники Гургена Маргаряна обратились в ЕСПЧ еще в 2013 году.

«Мы стремились к справедливости, а не к компенсации. Для нас важна констатация факта тяжких преступлений, важно положить конец безнаказанности и предотвратить армянофобию»,- отметил Айк Макучян, другой армянский офицер, которого также хотел убить Сафаров.

19 февраля 2004 года лейтенант ВС Армении Гурген Маргарян, проходивший курсы английского языка, организованные в рамках программы НАТО «Партнерство во имя мира» в Будапеште, был зверски зарублен топором азербайджанским офицером, старшим лейтенантом Рамилем Сафаровым. Отправившийся в Будапешт вместе с Маргаряном Айк Макучян остался жив благодаря вмешательству литовского офицера.

13 апреля 2006 года убийца армянского офицера был приговорен Будапештским городским судом к пожизненному заключению без права на амнистию в течение 30 лет.

31 августа 2012 года убийца был экстрадирован из Венгрии в Азербайджан, на следующий день был помилован указом президента, получил звание майора, квартиру и жалование за последние 8 лет. В ответ на это Армения разорвала дипломатические отношения с Венгрией. Согласно некоторым источникам, Сафаров был экстрадирован в ответ на обещание Азербайджана выкупить венгерские гособлигации на сумму в 2-3 млрд евро. Официальный Будапешт эти сообщения опровергает.

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