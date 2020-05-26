В Армении число активных больных Covid-19 превысило 4000
26 мая 2020 - 11:02 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении 26 мая, по состоянию на 11:00, выявлено 289 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Минздрава РА.
Таким образом, число случаев заболевания в стране достигло 7402, из которых активных кейсов - 4052. Еще 75 пациентов вылечились, общее число выздоровевших составляет 3220.
От последствий вируса за сутки умерли 4 пациента. Всего летальных исходов 91 - от коронавируса, еще 39 - от других заболеваний.
За все время проведено более 52.5 тысяч тестов.
С 18 мая в стране начал действовать общественный транспорт, открылись все кафе и рестораны, торговые центры и спортзалы.
Министр здравоохранения республики Арсен Торосян ранее заявил, 250 больных Covid-19 находятся в тяжелом состоянии, еще 48 - в критическом.
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