ВОЗ приостановила клинические испытания антималярийного средства против Covid-19

ВОЗ приостановила клинические испытания антималярийного средства против Covid-19
26 мая 2020 - 11:15 AMT

PanARMENIAN.Net - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) временно приостановила клинические испытания противомалярийного лекарственного препарата гидроксихлорохин в качестве потенциального средства против коронавируса SARS-CoV-2. Эксперты изучают данные о безопасности препарата, объяснил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Он сослался на исследование, опубликованное в медицинском журнале The Lancet несколькими днями ранее, пишет Deutsche Welle.

Из этого материала следовало, что пациенты с новым коронавирусом, для лечения которых используются хлорохин и гидроксихлорохин, подвержены повышенному риску умереть от болезни Covid-19.

Эти препараты считаются в целом безопасными для лечения пациентов с аутоиммунными заболеваниями или малярией, подчеркнул Гебрейесус.

Между тем в России в середине апреля гидроксихлорохин было разрешено использовать для борьбы с коронавирусом. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Росздравнадзору вести мониторинг эффективности и безопасности препарата. На тот момент Россия получила 68 600 упаковок гидроксихлорохина из Китая на безвозмездной основе.

При этом во временных методических рекомендациях министерства здравоохранения РФ указано, что «механизм действия противомалярийных препаратов против некоторых вирусных инфекций изучен не до конца». «Имеющиеся на сегодня сведения о результатах терапии данными препаратами не позволяют сделать однозначный вывод об их эффективности или неэффективности», а использование «допустимо по решению врачебной комиссии в установленном порядке, в случае если потенциальная польза для пациента превысит риск их применения», отмечается в документе.

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