NASA и SpaceX готовы к историческому запуску с астронавтами

NASA и SpaceX готовы к историческому запуску с астронавтами
26 мая 2020 - 11:53 AMT

PanARMENIAN.Net - NASA и компания Илона Маска SpaceX сообщили об успешном прохождении всех проверок ракеты Falcon 9 и корабля Crew Dragon для намеченного на 27 мая полета. Единственным препятствием для него может стать только погода, которая в настоящее время только на 40% благоприятна для попытки запуска по расписанию, пишет TechCrunch.

Это будет первый полет человека на аппарате частной аэрокосмической компании. Вплоть до настоящего времени все ракеты и корабли для отправки людей в космос были созданы государственными организациями.

Crew Dragon доставит на Международную космическую станцию двоих астронавтов - Дага Харли и Боба Бенкена. Это будет первый полет астронавтов с американской земли почти за десять лет: программу Space Shuttle свернули в 2011 году, и с тех пор в США запуски не проводились.

После запуска Crew Dragon с астронавтами проведет 19 часов на орбите, затем произойдет стыковка с МКС. Через 110 дней Бенкен и Харли должны вернуться на Crew Dragon на Землю.

Crew Dragon Demo-2 станет 86 стартом для ракет семейства SpaceX Falcon 9. За прошедшее с первого запуска десятилетие ракета-носитель получила несколько серьезных апгрейдов и улучшений. Представленная в 2018 году версия Block 5 является на текущий момент основной ракетой SpaceX, и именно она получила так называемый Human-rating certification NASA.

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