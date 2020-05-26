Депутатов без масок не будут пускать в зал заседаний парламента Армении

PanARMENIAN.Net - Отныне депутаты Национального собрания Армении обязаны носить маски в зале заседаний. Председатель НС Арарат Мирзоян заявил, что депутатов, которые не носят маски, будут выпроваживать из зала заседаний.

«Я предупрежу, а потом попрошу покинуть зал заседаний на день или на 7 дней всех тех депутатов, которые не носят масок», - сказал Мирзоян.

Спикер отметил, что были случаи, например, во время церемонии инаугурации президента Арцаха, когда он не носил маску в закрытом помещении, и считает это неправильным.

По состоянию на утро 26 мая, в Армении число случаев заболевания в стране достигло 7402, из которых активных кейсов - 4052. Выздоровели 3220 человек. Всего летальных исходов 91 - от коронавируса, еще 39 - от других заболеваний.