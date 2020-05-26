Коронавирус в Арцахе: Изолированы 76 человек
26 мая 2020 - 13:44 AMT
PanARMENIAN.Net - По состоянию на утро 26 мая, в Республике Арцах (Нагорно-Карабахской Республике) в изоляции находятся 76 человек. Об этом сообщает Информационный штаб НКР.
При этом коронавирус подтвержден у 34 граждан, 14 из которых уже поправились. Летальных исходов не зарегистрировано.
Всего было протестировано 789 граждан.
По состоянию на утро 26 мая, в Армении число случаев заболевания достигло 7402, из которых активных кейсов - 4052. Выздоровели 3220 человек. Всего летальных исходов 91 - от коронавируса, еще 39 - от других заболеваний.
Самое значимое
Решение вступит в силу 15 апреля
Пока неизвестно, в какой из двух стран он был инфицирован
Исключение будет сделано для лиц, зарегистрированных в Арцахе
Первая партия ампул с вакциной была направлена для испытания на людях
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