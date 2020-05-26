Коронавирус в Арцахе: Изолированы 76 человек

PanARMENIAN.Net - По состоянию на утро 26 мая, в Республике Арцах (Нагорно-Карабахской Республике) в изоляции находятся 76 человек. Об этом сообщает Информационный штаб НКР.

При этом коронавирус подтвержден у 34 граждан, 14 из которых уже поправились. Летальных исходов не зарегистрировано.

Всего было протестировано 789 граждан.

По состоянию на утро 26 мая, в Армении число случаев заболевания достигло 7402, из которых активных кейсов - 4052. Выздоровели 3220 человек. Всего летальных исходов 91 - от коронавируса, еще 39 - от других заболеваний.