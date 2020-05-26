Bloomberg: Швеции грозит худший экономический спад со времен Второй мировой

Bloomberg: Швеции грозит худший экономический спад со времен Второй мировой
26 мая 2020 - 19:34 AMT

PanARMENIAN.Net - Швеции грозит худший экономический спад со времен Второй мировой войны, пишет Bloomberg. Несмотря на отказ от введения жестких ограничений в рамках борьбы с коронавирусом, Швеция столкнулась с ростом безработицы.

В апреле безработица в стране выросла до 7.9%, что оказалось выше прогнозов. Без учета сезонных факторов показатель составил 8.2%. Однако, по мнению аналитика агентства Йоханны Йенссон, если спрос на товары и услуги не восстановится, уровень безработицы может подскочить до 17%.

При этом власти обсуждают законопроект, по которому работодателям станет проще и дешевле увольнять сотрудников. Это предложение уже раскритиковали профсоюзы и оппозиция.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в Швеции зарегистрировали более 34 тысяч заразившихся, число жертв заболевания превысило 4000.

Photo. Janerik Henriksson | TT News Agency | AFP | Getty Images
 Самое значимое
Меркель ушла на домашний карантинМеркель ушла на домашний карантин
Врач, делавший канцлеру 20 марта прививку от пневмококковой инфекции, заболел
Инструкция ВОЗ: Как правильно мыть рукиИнструкция ВОЗ: Как правильно мыть руки
Глава ВОЗ доктор Тедрос Гебреисус еще раз напомнил, как важно во время распространения инфекции держать руки в чистоте
Второй пациент в истории полностью излечился от ВИЧВторой пациент в истории полностью излечился от ВИЧ
У него зафиксировали ремиссию в течение 30 месяцев, вирус исчез из его крови
В Азербайджане подтвердился первый случай коронавирусаВ Азербайджане подтвердился первый случай коронавируса
Заразившимся является россиянин, прилетевший из Ирана
Partner news
 Статьи
Конспировирус

COVID-19 и бум теорий заговора по всему миру

 Самое читаемое в разделе
Ученые: Вспышки коронавируса могут повторяться на протяжении двух лет
Президент Казахстана снял старшую дочь Назарбаева с поста спикера сената
В РФ установлен новый суточный рекорд по числу случаев коронавируса - почти 8000
Первая страна в Европе объявила об окончании эпидемии коронавируса
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
TikTok опередил YouTube и Netflix по выручке от покупок внутри приложения Число пользователей TikTok в мире превышает 700 млн человек
В Армении начнут производить по 1000-2000 тестов на коронавирус в день В ближайшие дни тесты направят на проверку в Минздрав РА
В Армении с 2021 года появится патрульная полиция Патрульная служба сначала будет задействована в Ереване
ЕСПЧ вынес решение по делу зарубившего спящего армянина азербайджанского офицера ЕСПЧ постановил, что Азербайджан должен заплатить истцам 15,143 фунтов стерлингов за понесенные расходы