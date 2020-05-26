Bloomberg: Швеции грозит худший экономический спад со времен Второй мировой

PanARMENIAN.Net - Швеции грозит худший экономический спад со времен Второй мировой войны, пишет Bloomberg. Несмотря на отказ от введения жестких ограничений в рамках борьбы с коронавирусом, Швеция столкнулась с ростом безработицы.

В апреле безработица в стране выросла до 7.9%, что оказалось выше прогнозов. Без учета сезонных факторов показатель составил 8.2%. Однако, по мнению аналитика агентства Йоханны Йенссон, если спрос на товары и услуги не восстановится, уровень безработицы может подскочить до 17%.

При этом власти обсуждают законопроект, по которому работодателям станет проще и дешевле увольнять сотрудников. Это предложение уже раскритиковали профсоюзы и оппозиция.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в Швеции зарегистрировали более 34 тысяч заразившихся, число жертв заболевания превысило 4000.