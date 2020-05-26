ЕСПЧ вынес решение по делу зарубившего спящего армянина азербайджанского офицера

PanARMENIAN.Net - Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 26 мая вынес решение по делу «Макучян и Минасян против Азербайджана и Венгрии» об убийстве в 2004 году армянского офицера Гургена Маргаряна азербайджанцем Рамилем Сафаровым и о действиях властей Венгрии и Азербайджана в связи с освобождением и помилованием убийцы.

Так, согласно постановлению ЕСПЧ, Азербайджан нарушил ст. 2 Конвенции (право на жизнь) и ст. 14 (Запрещение дискриминации). Как указывается в решении, Азербайджан «необоснованно не смог обеспечить тюремное заключение для своего офицера, совершившего преступление по мотивам этнической ненависти», он был помилован, было обеспечено его продвижение. Азербайджан не смог опровергнуть утверждения касательно дискриминации.

Правопреемники Гургена Маргаряна обратились в ЕСПЧ еще в 2013 году. Они не требовали компенсаций, лишь возмещения понесенных расходов.

ЕСПЧ постановил, что Азербайджан должен заплатить истцам 15,143 фунтов стерлингов за понесенные расходы. Нарушений, связанных с Венгрией, суд не зарегистрировал. ЕСПЧ постановил, что нет никаких доказательств того, что венгерские власти знали или должны были знать, что осужденный будет освобожден в Азербайджане.

19 февраля 2004 года лейтенант ВС Армении Гурген Маргарян, проходивший курсы английского языка, организованные в рамках программы НАТО «Партнерство во имя мира» в Будапеште, был зверски зарублен топором азербайджанским офицером, старшим лейтенантом Рамилем Сафаровым. Отправившийся в Будапешт вместе с Маргаряном Айк Макучян остался жив благодаря вмешательству литовского офицера.

13 апреля 2006 года убийца армянского офицера был приговорен Будапештским городским судом к пожизненному заключению без права на амнистию в течение 30 лет.

31 августа 2012 года убийца был экстрадирован из Венгрии в Азербайджан, на следующий день был помилован указом президента, получил звание майора, квартиру и жалование за последние 8 лет. В ответ на это Армения разорвала дипломатические отношения с Венгрией. Согласно некоторым источникам, Сафаров был экстрадирован в ответ на обещание Азербайджана выкупить венгерские гособлигации на сумму в 2-3 млрд евро. Официальный Будапешт эти сообщения опровергает.