В Армении с 2021 года появится патрульная полиция
26 мая 2020 - 17:17 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении с 2021 года начнет действовать патрульная служба. Соответствующие поправки в законах «О полиции» и «О полицейской службе» обсуждаются 26 мая на пленарном заседании Национального собрания РА.
Так, в рамках первого пакета реформ предусмотрено создание патрульной службы, которая будет отличаться от дорожной полиции и патрульно-постовой службы. Первоочередной задачей патрульной службы будет поддержание общественного порядка, предотвращение преступлений и содействие их раскрытию, а также составление актов об административных правонарушениях.
Патрульная служба сначала будет задействована в Ереване, как ожидается, это произойдет в первом квартале 2021 года. Через год, в первом квартале 2022 года, она должна быть внедрена и в областях страны.
Сотрудники патрульной службы будут носить совершенно новую форму, будут оснащены современными автомобилями и техническими средствами.
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