В Армении с 2021 года появится патрульная полиция

PanARMENIAN.Net - В Армении с 2021 года начнет действовать патрульная служба. Соответствующие поправки в законах «О полиции» и «О полицейской службе» обсуждаются 26 мая на пленарном заседании Национального собрания РА.

Так, в рамках первого пакета реформ предусмотрено создание патрульной службы, которая будет отличаться от дорожной полиции и патрульно-постовой службы. Первоочередной задачей патрульной службы будет поддержание общественного порядка, предотвращение преступлений и содействие их раскрытию, а также составление актов об административных правонарушениях.

Патрульная служба сначала будет задействована в Ереване, как ожидается, это произойдет в первом квартале 2021 года. Через год, в первом квартале 2022 года, она должна быть внедрена и в областях страны.

Сотрудники патрульной службы будут носить совершенно новую форму, будут оснащены современными автомобилями и техническими средствами.