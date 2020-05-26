Сын главы МИД Азербайджана купил в Нью-Йорке 2 квартиры за $4
26 мая 2020 - 19:23 AMT
PanARMENIAN.Net - В 2015 году сын главы МИД Азербайджана Эльмара Мамедъярова купил в Нью-Йорке две роскошные квартиры. Апартаменты на Манхэттене обошлись Эмину Мамедъярову в более чем $4, пишет Turan.
«Согласно данным налогового департамента Нью-Йорка, летом 2015 года старший сын министра Эмин Мамедъяров приобрел не одну, а две квартиры на Манхэттене, заплатив в общей сложности чуть более $4.2 млн наличными», - пишет издание.
Отмечается, что Эмин Мамедъяров приобрел две квартиры в зданиях на Трамп-Плейс, построенных в 2004 году компанией президента США Дональда Трампа. Здание имеет 21 этаж. В нем есть набор всех удобств, включая крытый бассейн, фитнес-центр, сауну и джакузи, частную благоустроенную террасу на крыше с видом на реку Гудзон. Здание находится близко к центральному парку Нью-Йорка.
В последние годы МИД Азербайджана подвергался критике за коррупционные скандалы, а сам министр был обвинен местными СМИ в бесхозяйственности.
Рынок недвижимости США является любимым местом отмывания денег иностранными клептократами. Фактически, большая часть украденных богатств проходит через международную теневую банковскую систему и попадает на рынок США, что имеет последствия для западной демократии и экономики.
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