Сын главы МИД Азербайджана купил в Нью-Йорке 2 квартиры за $4

PanARMENIAN.Net - В 2015 году сын главы МИД Азербайджана Эльмара Мамедъярова купил в Нью-Йорке две роскошные квартиры. Апартаменты на Манхэттене обошлись Эмину Мамедъярову в более чем $4, пишет Turan.

«Согласно данным налогового департамента Нью-Йорка, летом 2015 года старший сын министра Эмин Мамедъяров приобрел не одну, а две квартиры на Манхэттене, заплатив в общей сложности чуть более $4.2 млн наличными», - пишет издание.

Отмечается, что Эмин Мамедъяров приобрел две квартиры в зданиях на Трамп-Плейс, построенных в 2004 году компанией президента США Дональда Трампа. Здание имеет 21 этаж. В нем есть набор всех удобств, включая крытый бассейн, фитнес-центр, сауну и джакузи, частную благоустроенную террасу на крыше с видом на реку Гудзон. Здание находится близко к центральному парку Нью-Йорка.

В последние годы МИД Азербайджана подвергался критике за коррупционные скандалы, а сам министр был обвинен местными СМИ в бесхозяйственности.

Рынок недвижимости США является любимым местом отмывания денег иностранными клептократами. Фактически, большая часть украденных богатств проходит через международную теневую банковскую систему и попадает на рынок США, что имеет последствия для западной демократии и экономики.