Исследование: Около половины ложных публикаций о коронавирусе в Twitter делают боты
27 мая 2020 - 14:52 AMT
PanARMENIAN.Net - Исследователям не удалось определить кто именно управляют этими аккаунтами
Почти половина ложных публикаций о коронавирусе в Twitter - это записи ботов. Об этом заявили ученые из Университета Карнеги - Меллона, проанализировавшие более 200 млн твитов о коронавирусе.
Более 45% всех записей оказались автоматическими. Исследователям не удалось определить кто именно управляют этими аккаунтами. Однако в их отчете говорится, что твиты нацелены на то, чтобы «разделить мнение людей о пандемии», пишет NPR.
Публикации в том числе находил инструмент на основе ИИ, который обнаруживает аккаунты со схожими описаниями, лексическими оборотами или постоянно меняющейся геолокацией.
Исследователи таким образом выявили более 100 конспирологических версий о коронавирусе. Среди твитов были публикации о том, что власти преувеличивают количество зараженных, а «больницы заполнены манекенами». Некоторые аккаунты связывали распространение вируса с вышками 5G.
«Мы обнаружили, что активность ботов в два раза выше, чем во время стихийных бедствий, кризисов или выборов. Когда мы видим тысячи одинаковых по тематике твитов - очевидно, что эти аккаунты управляются централизованно», - отметила ведущий автор исследования Кэтлин Карли, профессор информатики в Карнеги - Меллон.
Ранее Twitter начал помечать фейковую информацию о коронавирусе, распространяемую по ее каналам. Ложные посты о пандемии и теориях заговора теперь снабжены пометками «вводящие в заблуждение» и «спорные».
Все сетевые ресурсы на фоне пандемии коронавируса сталкиваются с проблемой распространения многочисленных слухов, фейков и теорий заговора.
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