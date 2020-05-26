TikTok опередил YouTube и Netflix по выручке от покупок внутри приложения
26 мая 2020 - 19:50 AMT
PanARMENIAN.Net - TikTok опередил YouTube и Netflix по выручке от покупок внутри приложения. На этих продажах TikTok и его китайский аналог Douyin в апреле заработали $78 млн. Это больше, чем у YouTube, Netflix и Tinder, cообщает Forbes cо ссылкой на данные аналитической компании Sensor Tower.
По этим данным, в сравнении с апрелем 2019 года выручка TikTok и Douyin, разработанных китайской ByteDance, выросла в 10 раз. Около 86.6% выручки принес китайский рынок, еще 8.2% – рынок США. В обоих приложениях есть система покупки внутренней валюты, которую можно тратить на поддержку понравившихся авторов, пишут «Ведомости».
Ни TikTok, ни Douyin не вошли в топ-10 Google Play по покупкам внутри приложения, но заняли 1-е место среди приложений App Store. На 2-м месте в общем рейтинге оказался YouTube, выручка которого составила почти $76 млн. Она выросла на 57% в сравнении с апрелем 2019 года.
По оценкам самой компании, число пользователей TikTok в мире превышает 700 млн человек, около 40% из них моложе 18 лет. Соцсетью пользуются в 150 странах мира.
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