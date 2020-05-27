В Армении 372 новых случая и 7 смертей от коронавируса: 5 больных умерли по иным причинам

PanARMENIAN.Net - В Армении 27 мая, по состоянию на 11:00, выявлено 372 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Минздрава РА.

Таким образом, число случаев заболевания в стране достигло 7774, из которых активных кейсов - 4377. Еще 35 пациентов вылечились, общее число выздоровевших составляет 3255 человек.

От последствий вируса за сутки умерли 7 пациентов. Еще петеро больных умерли по другим причинам. Всего летальных исходов 98 - от коронавируса, еще 44 - от других заболеваний.

За все время проведено более 53.5 тысяч тестов.

26 мая состояние 269 больных оценивалось как тяжелое, 51 человек был в критическом состоянии, 15 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

С 18 мая в стране начал действовать общественный транспорт, открылись все кафе и рестораны, торговые центры и спортзалы.