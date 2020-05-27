МИД Армении: Решение ЕСПЧ направлено против армяноненавистнической политики Азербайджана
27 мая 2020 - 14:14 AMT
PanARMENIAN.Net - Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу «Макучян и Минасян против Азербайджана и Венгрии» о жестоком убийстве в 2004 году армянского офицера Гургена Маргаряна азербайджанцем Рамилем Сафаровым является приговором, вынесенным против армяноненавистнической политики Азербайджана. Об этом говорится в заявлении МИД Армении.
Европейский суд по правам человека 26 мая огласил решение по делу «Макучян и Минасян против Азербайджана и Венгрии», которое касается освобождения и помилования Азербайджаном Рамиля Сафарова, жестоко убившего армянского офицера Гургена Маргаряна. Суд констатировал, что Азербайджан нарушил обязательства, предусмотренные статьями 2 (право на жизнь) и 14 (запрещение дискриминации) Европейской конвенции по правам человека.
Как говорится в заявлении МИД РА, ЕСПЧ не только признает, но и квалифицирует как неприемлемое поощрение Азербайджаном на государственном уровне преступлений, совершенных на почве ненависти к армянам.
«Приговор устанавливает правовую ответственность в отношении Азербайджана по реализации таких действий, которыми возможно было бы прекратить эти нарушения Европейской конвенции по правам человека и фиксировать их последствия. Армения рассматривает данное решение ЕСПЧ как требование к властям Азербайджана восстановить справедливость в деле ужасающего убийства Гургена Маргаряна и прекратить расистскую политику в отношении армян», - заявили в МИД.
Отмечается, что Армения будет последовательна в этом направлении в соответствующих международных инстанциях.
«Освобождение и героизация осужденного убийцы Рамиля Сафарова по указу президента Азербайджана были абсурдом и оскорблением в отношении цивилизационных критериев и человеческого достоинства.
Сегодня, когда эти действия получили правовую оценку, мы более чем решительны в предотвращении преступлений, совершаемых на почве ненависти, и в защите безопасности армянского народа в регионе. Мы продолжим наши последовательную работу во имя мирного и безопасного региона без ненависти», - говорится в сообщении МИД РА.
19 февраля 2004 года лейтенант ВС Армении Гурген Маргарян, проходивший курсы английского языка, организованные в рамках программы НАТО «Партнерство во имя мира» в Будапеште, был зверски зарублен топором азербайджанским офицером, старшим лейтенантом Рамилем Сафаровым. Отправившийся в Будапешт вместе с Маргаряном Айк Макучян остался жив благодаря вмешательству литовского офицера.
13 апреля 2006 года убийца армянского офицера был приговорен Будапештским городским судом к пожизненному заключению без права на амнистию в течение 30 лет. 31 августа 2012 года убийца был экстрадирован из Венгрии в Азербайджан, на следующий день был помилован указом президента, получил звание майора, квартиру и жалование за последние 8 лет. В ответ на это Армения разорвала дипломатические отношения с Венгрией. Согласно некоторым источникам, Сафаров был экстрадирован в ответ на обещание Азербайджана выкупить венгерские гособлигации на сумму в 2-3 млрд евро. Официальный Будапешт эти сообщения опровергает.
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