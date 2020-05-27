Минобороны РА: В результате обстрела с азербайджанской стороны сгорел автомобиль, но не командира батальона
27 мая 2020 - 13:46 AMT
PanARMENIAN.Net - Пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян, комментируя распространенную информацию о том, что 26 мая в результате выстрела с азербайджанской стороны сгорел автомобиль командира батальона одной из армянских воинских частей, отметила, что это не был автомобиль командира батальона.
«Некоторые информационные агентства сообщили сегодня, что «26 мая в результате обстрела с азербайджанской стороны сгорел автомобиль Nissan командира батальона одной из армянских воинских частей». При повседневной деятельности войск подобные инциденты не исключены, перестрелки на границе бывают каждый день, вследствие чего повреждается как наша военная техника, так и техника противника», - отметила Степанян.
По ее словам, в Нахиджеване, в частности, в указанном направлении, ситуация относительно стабильная и контролируемая, тревожных развитий нет.
«Инцидент произошел на межпозиционной территории, в районе новых укреплений, строящихся армянскими вооруженными силами, да, автомобиль сгорел, однако он не обслуживает командира батальона.
В результате ответных действий подразделений ВС Республики Армения действия противника всегда подавляются, но, в отличие от некоторых армянских СМИ, азербайджанские, к сожалению, об этом не сообщают», - отметила пресс-секретарь.
Самое значимое
Авторы доклада в целом позитивно оценивают атмосферу в информационном поле Армении
Георги - врач из Грузии, Татев - медсестра, они поженились недавно
По словам Никогосян, близкие контакты 27 других пациентов из общего числа находятся в карантине
Рейс прибудет в Ереван вечером
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
В Армении впервые появится возможность снять в банкомате наличные без карты Evocabank является первым и единственным банком в Армении, внедрившим данный инновационный продукт
Билл Гейтс надеется, что мир извлечет уроки из пандемии коронавируса По словам Гейтса, ситуация вокруг коронавируса трагична
За историческим запуском корабля Crew Dragon SpaceX на орбиту можно будет следить онлайн На орбиту отправятся астронавты Боб Бенкен и Даг Харли
Число случаев коронавируса в России превысило 370,000 За последние сутки выявили 8338 новых случаев заражения