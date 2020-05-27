В Грузии осталось 166 активных больных Covid-19

В Грузии осталось 166 активных больных Covid-19
27 мая 2020 - 12:58 AMT

PanARMENIAN.Net - За последние сутки в Грузии зафиксировали 3 новых случая инфицирования коронавирусом. Об этом сообщается на сайте StopCov.ge.

Общее число подтвержденных случаев в стране достигло 735. Число выздоровевших пациентов выросло до 557. Активных пациентов осталось 166, еще 12 человек скончались.

В карантине находятся 3076 человек, под наблюдением врачей – 250.

В Грузии с 22 мая перестал действовать режим чрезвычайного положения и комендантский час, которые были введены из-за коронавируса, однако ряд ограничений все еще продолжают существовать.

Первый случай заболевания Covid-19 в Грузии был выявлен 26 февраля.

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