В Арцахе коронавирус подтвержден у еще 4 человек

PanARMENIAN.Net - Коронавирус в Республике Арцах (Нагорно-Карабахской Республике) выявлен у еще 4 граждан. Об этом сообщает Информационный штаб НКР.

Отмечается, что получены результаты отправленных в Армению 56 тестов на коронавирус, из которых положительный результат зафиксирован в 4 случаях.

Они из одного и того же круга, подтвержденного в Шаумяновском районе очага болезни.

Зараженные изолированы.

Общее число подтвержденных случаев в Арцахе достигло 38.

Общее число проведенных тестов составляет 789. Выздоровели 14 человек.