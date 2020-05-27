В Арцахе коронавирус подтвержден у еще 4 человек
27 мая 2020 - 14:35 AMT
PanARMENIAN.Net - Коронавирус в Республике Арцах (Нагорно-Карабахской Республике) выявлен у еще 4 граждан. Об этом сообщает Информационный штаб НКР.
Отмечается, что получены результаты отправленных в Армению 56 тестов на коронавирус, из которых положительный результат зафиксирован в 4 случаях.
Они из одного и того же круга, подтвержденного в Шаумяновском районе очага болезни.
Зараженные изолированы.
Общее число подтвержденных случаев в Арцахе достигло 38.
Общее число проведенных тестов составляет 789. Выздоровели 14 человек.
Самое значимое
Решение вступит в силу 15 апреля
Пока неизвестно, в какой из двух стран он был инфицирован
Исключение будет сделано для лиц, зарегистрированных в Арцахе
Первая партия ампул с вакциной была направлена для испытания на людях
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