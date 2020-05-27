В Арцахе коронавирус подтвержден у еще 4 человек

В Арцахе коронавирус подтвержден у еще 4 человек
27 мая 2020 - 14:35 AMT

PanARMENIAN.Net - Коронавирус в Республике Арцах (Нагорно-Карабахской Республике) выявлен у еще 4 граждан. Об этом сообщает Информационный штаб НКР.

Отмечается, что получены результаты отправленных в Армению 56 тестов на коронавирус, из которых положительный результат зафиксирован в 4 случаях.

Они из одного и того же круга, подтвержденного в Шаумяновском районе очага болезни.

Зараженные изолированы.

Общее число подтвержденных случаев в Арцахе достигло 38.

Общее число проведенных тестов составляет 789. Выздоровели 14 человек.

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